VÍDEO – Morador registra presença de peixes mortos em ribeirão no bairro Águas Claras

Diversos peixes foram encontrados mortos em um ribeirão no bairro Águas Claras, em Brusque, nesta quinta-feira, 3. Um vídeo gravado por um morador mostra os animais boiando na água.

O morador que fez a denúncia explica que percebeu a situação no momento em que foi para os fundos da casa falar ao telefone. “Eu fui mandar um áudio, né, fui pelo lado de fora da casa, e vi um peixe ali. E nunca tinha visto peixe aqui. Comecei a observar e não parou mais de descer peixe, mas muito peixe mesmo”.

Durante esta tarde, o homem notou que a água ficou mais escura do que por volta de 12h. Ele mencionou ainda que recolheu cerca de dez peixes em um recipiente para tentar salvá-los. “Eles estão bem fraquinhos”.

Ao final, após divulgar a situação em um grupo da região, outra pessoa relatou ter passado pelo local durante a manhã e percebido um forte cheiro de amônia.

Vistoria da Fundema

Conforme a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque, uma equipe foi acionada e informou que foi feita a vistoria no local. “Estávamos até agora averiguando, mas não foi possível identificar o que aconteceu e nem a pessoa que possa ter feito algum tipo de irregularidade ali”.

O fiscal que estava no local identificou a presença de espuma no ribeirão, mas nenhum tipo de coloração diferente. “Não havia peixes mortos no momento da fiscalização”, completou.

A pasta finalizou ressaltando a importância do apoio da população da região para entrar em contato com o órgão ambiental quando flagrar situações semelhantes. “E não deixar passar muito tempo, por conta que, como é algo que está na água, a correnteza acaba levando esse material. E muitas vezes a gente chega lá e já não encontra nada”.

