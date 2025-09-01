VÍDEO – Moradora de Brusque faz vaquinha para tratar gato atingido por tiro de chumbinho

A moradora de Brusque Maria Eduarda Martins Nogueira, de 22 anos, está cuidando de um gato vítima de um tiro de chumbinho e de maus-tratos. O animal, de cerca de 3 anos, foi encontrado na rua Oscar Maluche, no bairro Jardim Maluche, na sexta-feira, 29, por uma colega de Maria.

A jovem conta que a amiga, que sempre ajuda na causa animal, encontrou o gato miando de dor. Outra moradora também foi até o local. Inicialmente, elas acreditavam que o animal poderia ter sido envenenado, já que estava paralisado.

“Ela me pediu ajuda para levá-lo até a clínica, onde recebeu todos os cuidados. Mais tarde descobrimos que ele levou o tiro e também chutes, o que pode ter ocasionado as lesões que o impedem de ficar de pé, andar e fazer suas necessidades sozinho”, relata Maria.

Confira o vídeo:

Atualmente, o animal está sob os cuidados de Maria e do marido, até que se recupere e possa ser adotado. Ela afirma que o gato precisa fazer uma sessão de acupuntura e fisioterapia por semana, ao custo de R$ 180 cada.

Além disso, só consegue se alimentar com sachês, que custam em média R$ 3. Como não consegue ficar em pé, também precisa de tapetes higiênicos, que custam cerca de R$ 25.

Somado a essas despesas, Maria já tem uma dívida de mais de R$ 800 na clínica que realizou os exames do gato. Para quitar o débito e custear o tratamento, ela organiza uma vaquinha. As doações podem ser feitas via Pix (CPF 12385709956), em nome de Maria.

“Eu e meu marido iremos cuidar dele até que se recupere 100% e esteja pronto para adoção. Além de recuperar a mobilidade, ele ainda precisa ser castrado e vacinado, pois está muito debilitado para passar por esses procedimentos no momento”, afirma.

“No momento não temos previsão se ele voltará a andar e ser independente. Já é difícil doar gatinhos pretos quando estão completamente saudáveis, e, com esse problema, o processo de adoção se torna ainda mais complicado”, completa.

