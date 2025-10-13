VÍDEO – Moradora de Brusque surpreende ao passear com pato vestido de “fritz” na Fenarreco

A Fenarreco recebeu a visita de um pato de estimação neste fim de semana. Além da visita, o pet garantiu o traje típico da festa em um dos estandes de artesanato da festa. Larissa Laurindo, de 25 anos, mora no bairro São Pedro, e contou que cuida do Tibúrcio há um ano. Esta foi a primeira vez que o mascote foi a Fenarreco. A tutora menciona que foi com o intuito de comprar um traje para o pato.

“Como sou candidata à realeza da 39ª Fenarreco, quero ele presente no dia da escolha, e apresentar ele, que é muito querido”.

Larissa comprou o traje de fritz em um dos estandes de artesanato expostos no pavilhão. Ela já conhecia a vendedora, mas explica que foi um desafio, pois teve que adaptar uma roupinha de cachorro. “Mas já mandei para minha costureira fazer o corte nas asas para ele ficar solto”.

A artesã Katia Santos, que fez o traje, mencionou que ficou surpresa quando se deparou com Tibúrcio. Um dia antes, Larissa havia comprado algumas peças para seus cachorros.

“Sempre tem animais diferentes, uma vez atendi um coelho, em outra uma cabra e até um recém-nascido. Agora esse também foi inusitado, foi diferente”, menciona, com humor. A artesã conta ainda que sentiu um pouco de medo quando ele apareceu.

“Ela falou para mim que ia vir no domingo comprar um traje para o ganso. Então ela chegou com ele enroladinho no cobertor, para ele não ficar agitado e não bater as asas e ela mesmo colocou o traje naele”.

Katia produz roupas para pet em seu estande. Além de trajes da Fenarreco, a artesã possui uma variedade de peças. Ela participa das feiras na festa há pelo menos seis anos.

