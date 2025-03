VÍDEO – Moradora do bairro Azambuja, em Brusque, registra água com coloração marrom

Uma moradora do bairro Azambuja reclamou da qualidade da água que chegou até sua casa no último domingo, 23, em Brusque. De acordo com ela, o serviço voltou à normalidade nesta segunda-feira, porém, a cor amarronzada da água intrigou a moradora.

Conforme o Samae, no domingo, 23, houve a ruptura de uma rede no bairro Azambuja, que precisou ser fechada. Então após o conserto, foi feito um procedimento chamado de descarga, que serve para limpar a água após a rede secar. A autarquia respondeu que esse é um procedimento normal e que a água com coloração acabou entrando na ligação da moradora. Apesar da cor, o material não é prejudicial à saúde.

O problema envolvendo a ruptura da rede foi solucionado ainda no domingo. Segundo o Samae, esta foi a única reclamação sobre esse tipo de ocorrência. Apesar do serviço de água ter retornado, o Samae alerta que se o usuário ainda está com problemas, é recomendado que acione a autarquia para uma vistoria.

