VÍDEO – Moradora do bairro Poço Fundo questiona falta de atendimento domiciliar de UBS para mãe acamada

Uma moradora do bairro Poço Fundo divulgou nesta quinta-feira, 20, nas redes sociais, um vídeo reclamando sobre a falta de atendimento domiciliar da Unidade Básica de Saúde do bairro. De acordo com Maiara Xavier, sua mãe está acamada por conta de um câncer e precisa do auxílio médico em sua casa.

A filha menciona que sempre que são acionadas, as médicas da UBS alegam algum problema. “Uma entrou de férias na semana passada, mas já é a quarta semana que elas não aparecem para fazer a visita para minha mãe”. Outra desculpa dada pelas profissionais é a falta de carro para ir até a residência, que fica poucos metros da unidade de saúde.

Maiara ainda conta que, até a publicação do vídeo, não havia recebido nenhuma visita. “Nem agente de saúde passa na minha casa”. Porém, durante a conversa com a reportagem, ela relatou que uma médica havia ido até sua casa, mas que sequer comentou o caso.

Em contato com a Secretaria de Comunicação Social, foi informado que a Secretaria de Saúde deve se manifestar em breve sobre a situação.

