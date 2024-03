VÍDEO – Moradora encontra larvas em caixa de doces comprada em supermercado de Brusque

Uma moradora de Brusque encontrou larvas em uma caixa de doces comprada no supermercado Fort Atacadista, no sábado, 9. De acordo com ela, quem comeu os doces e identificou as larvas primeiro foi sua irmã, que está grávida. Um vídeo do caso foi registrado.

Segundo as imagens, é possível ver as larvas se mexendo no interior da caixa. Questionada, a mulher disse que não realizou nenhuma reclamação formal no Procon ou na Polícia Militar, porém, entrou em contato com o supermercado.

“O produto estava fora da validade. Entregamos ele ao supermercado e tivemos nosso dinheiro devolvido”.

O jornal O Município entrou em contato com a gerência do supermercado Fort Atacadista, que informou que o ocorrido foi um fato isolado, pois a rede mantém um rigoroso processo de monitoramento diário em todas as lojas, tanto para acompanhar as condições de armazenamento e refrigeração como o prazo de validade de todos os itens da loja.

A rede também informou que o dinheiro da compra do produto foi integralmente devolvido ao cliente e foi aberta uma sindicância interna para identificar o erro, para que o mesmo não volte a acontecer.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: