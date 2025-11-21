O bairro São Pedro, em Guabiruba, foi palco, na quinta-feira, 20 de novembro, de uma celebração que surpreendeu pela emoção e riqueza cultural.

Na casa de estilo germânico, onde vive dona Angela Keller, familiares e amigos se reuniram para festejar seus 102 anos em um ambiente marcado por flores, cumprimentos e iguarias tradicionais, como cucas e bolos preparados especialmente para a ocasião.

Tradição em Guabiruba

O canto do parabéns foi seguido por uma canção entoada no idioma alemão, gesto que reforçou a identidade cultural da aniversariante e emocionou os convidados.

Ao término da celebração, padres estiveram presentes e deixaram seus cumprimentos à moradora mais idosa de Guabiruba.

Vínculos com Guabiruba

A festa destacou não apenas a longevidade da protagonista, mas também o vínculo constante que mantém com a comunidade e sua família.

A lucidez e a simpatia da aniversariante chamaram atenção durante todo o encontro, evidenciando a vitalidade de uma mulher que atravessou diferentes períodos da história brasileira.

Nascida em uma família numerosa, com dez irmãos, Angela sempre valorizou os laços familiares que a acompanharam desde a infância.

O convívio com parentes próximos segue sendo parte essencial de sua rotina, como demonstrou a celebração de aniversário.

Vida profissional

Além dos laços familiares, a trajetória profissional de dona Angela também merece registro.

Nesse percurso, ela iniciou como cozinheira na empresa Schlösser e, mais tarde, dedicou-se ao trabalho como tecelã na Fábrica Renaux, indústrias de Brusque que marcaram a economia regional e contaram com sua dedicação.

Reconhecimento em Guabiruba

Com efeito, a história de Angela é considerada representativa para Guabiruba. Sua longevidade, aliada à memória preservada e às experiências acumuladas, reforça a relevância de sua presença no município.

O aniversário de 102 anos, celebrado com canto alemão e cercado de afeto, evidencia não apenas a passagem do tempo, mas a continuidade de uma vida marcada por contribuições e pela tradição que ainda inspira a comunidade.

As fotos da festa

No encerramento desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos que então registra a homenagem preparada para a data.

As imagens mostram o encontro organizado pela família, marcado por ares de simplicidade e afeto, reunindo amigos próximos em um café da tarde que então agradou especialmente a aniversariante.

As cenas, pois, reforçam a dimensão pessoal desse marco de longevidade.

Galeria de fotos

