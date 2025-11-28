VÍDEO – Moradora registra água marrom saindo da torneira no Rio Branco, em Brusque

Uma moradora do bairro Rio Branco, em Brusque, registrou água marrom saindo da torneira de casa na noite da quinta-feira, 27, e na manhã desta sexta-feira, 28. Segundo ela, a residência sofreu desabastecimento na quinta e, quando a água retornou, estava com a coloração alterada.

Ela mora na rua Padre Carlos Rogério Groh e afirma que precisou comprar um galão de água para cozinhar nesta manhã. Em contato com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a autarquia informou que não recebeu relatos sobre o caso.

Porém, afirmou que serviços de manutenção foram realizados no bairro, o que pode ter ocasionado a situação. A autarquia não informou prazo para normalização.

Por fim, o Samae orienta a população a ligar para a autarquia em situações como essa, para que uma equipe vá até o local e faça a verificação. O atendimento ocorre pelo telefone (47) 3255-0500.

