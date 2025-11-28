VÍDEO – Moradora registra água marrom saindo da torneira no Rio Branco, em Brusque
Segundo ela, situação ocorreu na noite da quinta e na manhã desta sexta-feira
Uma moradora do bairro Rio Branco, em Brusque, registrou água marrom saindo da torneira de casa na noite da quinta-feira, 27, e na manhã desta sexta-feira, 28. Segundo ela, a residência sofreu desabastecimento na quinta e, quando a água retornou, estava com a coloração alterada.
Ela mora na rua Padre Carlos Rogério Groh e afirma que precisou comprar um galão de água para cozinhar nesta manhã. Em contato com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a autarquia informou que não recebeu relatos sobre o caso.
Porém, afirmou que serviços de manutenção foram realizados no bairro, o que pode ter ocasionado a situação. A autarquia não informou prazo para normalização.
Por fim, o Samae orienta a população a ligar para a autarquia em situações como essa, para que uma equipe vá até o local e faça a verificação. O atendimento ocorre pelo telefone (47) 3255-0500.
