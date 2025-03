VÍDEO – Moradora registra homem pendurado em janela para fugir de incêndio em Balneário Camboriú

Uma moradora de Balneário Camboriú registrou um homem pendurado em uma janela para fugir de um incêndio em Balneário Camboriú na madrugada desta sexta-feira, 21.

Ela divulgou as imagens nas redes sociais. Junto com o marido, ambos ajudaram no combate às chamas com uma mangueira do prédio ao lado. O homem pendurado foi resgatado por uma escada mecânica dos bombeiros.

Durante a operação, 11 pessoas foram resgatadas de apartamentos afetados pelo incêndio. Na ação, os bombeiros realizaram o acesso pelo telhado, posicionando uma segunda escada embaixo da vítima e garantindo o resgate.

