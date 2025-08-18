VÍDEO – Moradoras de Joinville da mesma família morrem em grave acidente no Paraná

Três mulheres, moradoras de Joinville e da mesma família, morreram em um grave acidente neste domingo, 17, no estado do Paraná. As informações são do portal Diário de Prudente, que informou que o acidente ocorreu na rodovia PR-445, no trecho entre o distrito da Warta e a cidade de Bela Vista do Paraíso.

As vítimas foram identificadas como Jhenifer Drielly da Silva Oliveira, de 27 anos, Cristiani Aparecida de Jesus Silva, de 49, e Quitéria Olindrina de Jesus, de 83. Elas seriam filha, mãe e avó, respectivamente.

Em outro carro, que não se envolveu no acidente, estaria o marido de Jhenifer e as duas filhas. Eles teriam destino a cidade de Presidente Prudente (SP).

Ainda conforme a publicação do Diário de Prudente, Jhenifer era a condutora de um Renault Logan, perdeu o controle do veículo em um desnível da pista e colidiu contra um Volkswagen Gol. Com isso, invadiu a pista contrária, sendo atingido por uma carreta. Os outros motoristas não teriam se ferido.

Os corpos das vítimas serão velados em Joinville nesta segunda-feira, 18. O sepultamento está marcado para às 16h desta mesma segunda.

