VÍDEO – Moradores cobram conserto de rua após obra no Águas Claras, em Brusque

Moradores do bairro Águas Claras estão cobrando o conserto da rua AC-005, após a manutenção de uma tubulação na via. Desde a obra, o concreto que pavimenta a via está inacabado. A Secretaria de Obras se manifestou sobre o caso.

Conforme a reclamação, por estar apenas com areia e pedras, quando há chuva, novos buracos surgem. A moradora enviou um vídeo que mostra o trecho antes dos serviços e como a rua está atualmente. Ela relata que o estado da rua permanece o mesmo há cerca de dois meses.

Condição da via antes da obra:

Condição atual da via:

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Obras, através do secretário Ivan Bruns, que informou que na quinta-feira, 10, uma equipe de irá ao local para a colocação do concreto usinado.

