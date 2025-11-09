VÍDEO – Moradores de Brusque denunciam vandalismo no Cemitério Parque da Saudade: “quebraram vários túmulos”

Um morador de Brusque registrou imagens e denunciou atos de vandalismo no Cemitério Municipal Parque da Saudade na manhã deste domingo, 9. Nos registros é possível ver alguns túmulos e lápides quebrados parcialmente ou por completo.

Segundo ele, o local tem sido alvo de depredações, especialmente após a retirada da vigilância noturna. As imagens mostram danos a túmulos e objetos dentro do cemitério.

A prefeitura foi questionada pela reportagem sobre o caso, mas ainda não se pronunciou oficialmente. Apesar disso, moradores reforçam a necessidade de reforço na segurança para evitar novos incidentes.

“Ali sempre tinha um guarda à noite. Mas, de um tempo para cá, foi tirado, e agora está sem esse pessoal. Tem bastante gente visitando os túmulos, e a maioria reclama que não tem mais vigia, que o pessoal vem e faz o que quiser ali”, disse uma moradora.

“Colaboradores do cemitério não quiseram conversar, mas disseram que há uma câmera na região que pode ter registrado o ocorrido. É uma cena triste. Quebraram vários túmulos”, completou o morador responsável pelas imagens.

Segundo os dois, a Polícia Militar esteve no local, e um boletim de ocorrência deve ser registrado.

