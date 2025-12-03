VÍDEO – Moradores de Brusque registram chuva de granizo nesta quarta-feira

Moradores do bairro Águas Claras, em Brusque, registraram o momento de uma chuva de granizo na tarde desta quarta-feira, 3.

Leitores do jornal O Município enviaram fotos e vídeos do fenômeno meteorológico.

Segundo os moradores, a chuva começou por volta das 15h e segue diminuindo no momento.

A Defesa Civil emitiu um alerta a população para cuidados com os temporais, que podem vir acompanhados de raios, rajas de vento e granizo, podendo causar alagamentos.

Veja:

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda

2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026

3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque

4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026

5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

