VÍDEO – Moradores de Brusque registram chuva de granizo nesta quarta-feira
Moradores do bairro Águas Claras, em Brusque, registraram o momento de uma chuva de granizo na tarde desta quarta-feira, 3.
Leitores do jornal O Município enviaram fotos e vídeos do fenômeno meteorológico.
Segundo os moradores, a chuva começou por volta das 15h e segue diminuindo no momento.
A Defesa Civil emitiu um alerta a população para cuidados com os temporais, que podem vir acompanhados de raios, rajas de vento e granizo, podendo causar alagamentos.
