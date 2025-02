VÍDEO – Moradores de São Luiz denunciam buraco perigoso e cheiro de gás na pista

Moradores da rua João Becker, no bairro São Luiz, entraram em contato com o jornal O Município na manhã desta terça-feira, 11, para reclamar de um buraco que se abriu na pista. Segundo as denúncias, um cheiro de gás também começou a sair do buraco.

De acordo com uma moradora, o buraco começou a ceder na segunda-feira, 10. “Só tinha dado uma abaixada no asfalto, mas hoje pela manhã já estava essa cratera. Tem muito cheiro de gás”, comentou.

Ela afirmou que a situação já gerou vários acidentes na localidade e que o buraco está cercado por um cone e um cavalete, colocados pela Polícia Militar na noite de segunda-feira.

Secretaria se manifesta

O jornal O Município conversou com o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, que esteve no local ainda na manhã desta terça-feira e afirmou que não existe tubulação de gás na rua.

“Foi registrado um rompimento de tubulação de esgoto, mas não de gás.” Ainda segundo Ivan, o conserto será feito após às 8h desta quarta-feira, 12.

Assista ao vídeo

Leia também:

1. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

2. “Uma pessoa extraordinária”: filha do médico Emílio Niebuhr conta dedicação do pai à medicina, família e amigos

3. Trânsito intenso em Brusque deve continuar por pelo menos mais uma semana

4. “Brusque tem pressa para obras”: vice-prefeito Deco Batisti fala sobre planos na infraestrutura

5. Torcedor do Brusque afirma não ter proferido ofensas racistas contra goleiro do Criciúma

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: