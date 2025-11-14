VÍDEO – Moradores denunciam espuma branca no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O jornal O Município recebeu na tarde desta sexta-feira, 14, imagens de uma espuma branca nas águas do rio Itajaí-Mirim, na área da ponte estaiada, no Centro de Brusque.

A coloração e a densidade da espuma chamaram a atenção de moradores que passavam pelo local, que registraram o fenômeno em fotos e vídeos.

Em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), órgão responsável por fiscalizações desse tipo de denúncia, o jornal foi informado de que a situação será investigada.

“Uma equipe vai até o local para verificar a situação e tentar identificar o ponto de descarte e o responsável”, afirmou Cristiano Olinger, superintendente da Fundema.

