VÍDEO – Moradores do bairro São Pedro denunciam buracos no meio de rua

Moradores do bairro São Pedro, em Brusque, denunciaram a presença de grandes buracos na rua Arthur Fischer. Vídeos mostram a condição da via, que não é asfaltada, e que possui um buraco praticamente no meio da via. A Secretaria de Obras se manifestou sobre o caso.

De acordo com uma moradora da região, os buracos estão no local há mais de duas semanas. Ainda conforme ela, não houve contato com a prefeitura.



A reportagem de O Município conversou com o secretário de Obras, Ivan Bruns, que informou que uma solicitação de vistoria no local já foi feita. O conserto deve ser feito na segunda-feira, 24, mas caso a programação se adiante, o serviço será antecipado.

