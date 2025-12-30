VÍDEO – Moradores do Cedro Alto, em Brusque, ficam ilhados após rua alagar

Moradores da rua Elly Hort, no bairro Cedro Alto, em Brusque, ficaram ilhados após a via ser alagada em razão das fortes chuvas nesta terça-feira, 30.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), informou que a chuva deve se intensificar entre 20h e 22h nesta terça-feira, 30. Com isso, segundo ele, a tendência é que o município registre novos pontos de alagamento nesse período.

O comunicado foi divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais. A situação deve ser normalizada por volta das 4h da quarta-feira, 31. Ocorrências podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199.

Confira o vídeo: