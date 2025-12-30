VÍDEO – Moradores do Cedro Alto, em Brusque, ficam ilhados após rua alagar
Chuva deve se intensificar nas próximas horas
Moradores da rua Elly Hort, no bairro Cedro Alto, em Brusque, ficaram ilhados após a via ser alagada em razão das fortes chuvas nesta terça-feira, 30.
O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), informou que a chuva deve se intensificar entre 20h e 22h nesta terça-feira, 30. Com isso, segundo ele, a tendência é que o município registre novos pontos de alagamento nesse período.
O comunicado foi divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais. A situação deve ser normalizada por volta das 4h da quarta-feira, 31. Ocorrências podem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199.