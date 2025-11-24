VÍDEO – Moradores do Rio Branco relatam invasão de água e barro em casas após início de obras em loteamento

Moradores da rua Varginha, no bairro Rio Branco, em Brusque, procuraram o jornal O Município para relatar os transtornos que enfrentam desde que uma empresa iniciou a retirada de terra de um loteamento situado acima da via. Eles afirmam que o acúmulo de água e barro se intensifica nos dias de chuva.

Segundo os moradores, os problemas começaram em setembro, quando teve início a etapa de retirada de terra. A obra do loteamento começou em abril, mas, de acordo com eles, foi apenas após essa fase mais intensa de movimentação do solo que a enxurrada passou a descer com força, levando água e barro para dentro das casas.

Questionados, eles disseram que procuraram a prefeitura e a empresa de terraplanagem responsável pelo serviço. Segundo os moradores, nenhuma solução definitiva foi apresentada até agora, apenas limpezas pontuais após cada ocorrência.

Secretário se manifesta

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, afirmou que já tomou uma primeira providência diante das reclamações: “vou fazer contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) para verificarmos”.

Segundo o secretário, após a avaliação técnica, deverão ser definidas as responsabilidades e possíveis medidas de contenção para evitar que os transtornos continuem.

A reportagem seguirá acompanhando a situação.

