VÍDEO – Moradores registram geada nesta quarta-feira em Brusque

Moradores de Brusque registraram geada na manhã desta quarta-feira, 25, além de vidros de carros congelados. Em alguns pontos da cidade, as temperaturas ficaram próximas a 0ºC. As imagens foram enviadas ao jornal O Município por leitores.

Um morador registrou geada no bairro Rio Branco por volta das 7h10. Já no bairro Santa Luzia, uma moradora acordou com os vidros do carro congelados. A mesma situação ocorreu no bairro Primeiro de Maio, ambos os registros feitos por volta das 7h50.

No Centro de Brusque, os moradores chegaram a registrar 1ºC. Já no São Pedro, os termômetros marcaram 3ºC. No bairro Limeira Alta, os moradores acordaram com 0ºC.

Confira os vídeos:

