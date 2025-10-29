VÍDEO – Moradores relatam que crianças adoecem ao brincar perto de lixo descartado nos fundos de creche em Brusque

Moradores relatam que, há alguns meses, ocorre descarte irregular de lixo atrás da escola pública Centro de Educação Infantil Max Rodolfo Steffen, localizada na rua Rodolfo Steffen, bairro Steffen, em Brusque. A principal preocupação é que, pelo local ficar nos fundos da creche, muitas crianças costumam brincar no espaço e acabam adoecendo.

“Meus filhos, quando nos mudamos para este bairro, começaram a brincar ali e rapidamente adoeceram. Foram duas semanas de atestado, sem conseguir trabalhar direito por causa disso. Febre alta e mosquitos demais aqui por causa do entulho”, relata uma moradora.

Os moradores afirmam que são jogados pedaços de madeira, móveis velhos e até animais mortos no local. Segundo eles, o acúmulo de resíduos provoca mau cheiro e atrai ratazanas que circulam pela rua.

Posicionamento da Fundema

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) afirma que tomou conhecimento recente do caso e realizou uma consulta no registro imobiliário sobre o terreno. Segundo a verificação inicial, o imóvel seria de propriedade da própria prefeitura, mas ainda falta confirmação, pois há possibilidade de que tenha sido incluído em uma venda recente de bens do município.

A Fundema informa que está apurando quem é o real proprietário para notificar o responsável pela limpeza do local. Caso o terreno pertença à prefeitura, será feita uma solicitação à Secretaria de Obras para a retirada do material.

Se for particular, o proprietário será notificado diretamente. Em qualquer cenário, o órgão é responsável por emitir a notificação e garantir que a limpeza seja executada.

