VÍDEO – Moradores tapam buraco da própria rua com areia após anos de transtornos no Souza Cruz, em Brusque

Moradores da rua Pedro Pereira, no bairro Souza Cruz, em Brusque, compraram areia para tapar um buraco no local após anos de transtornos. De acordo com eles, sempre que chove, o buraco se abre novamente, espalhando areia e sujeira pelas casas próximas.

Uma moradora relata que o problema já existe há anos e que costuma postar nas redes sociais. Ela também diz que o próprio caminhão de lixo já ficou pendurado no buraco.

Há preocupação com a segurança, especialmente das crianças. Outro morador relata que não consegue usar a calçada corretamente por causa da areia acumulada.

Alguns moradores afirmam já terem ido até a prefeitura para reclamar e receberam a promessa de que um funcionário seria enviado ao local.

Posição da prefeitura

O jornal O Município entrou em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, que informou que uma equipe será enviada para verificar o buraco e avaliar o que pode ser feito. Um prazo não foi definido pelo secretário.

