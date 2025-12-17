VÍDEO – Motocicleta fica presa às ferragens em colisão com caminhão em Brusque
Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h
Um caminhão e uma motocicleta colidiram na rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, no início da tarde desta quarta-feira, 17.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro por volta das 13h.
Um leitor do jornal O Município, que passava pelo local no momento, registrou como ficou a colisão. No vídeo, é possível ver a motocicleta totalmente presa às ferragens.
Segundo testemunhas, o condutor da moto conseguiu sair do veículo antes de entrar embaixo do caminhão. Maiores informações sobre o estado de saúde de possíveis vítimas não foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros até o momento.
