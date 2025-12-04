VÍDEO – Motociclista colide contra ônibus no Primeiro de Maio, em Brusque

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira

Um motociclista colidiu contra um ônibus no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 4. O caso aconteceu na rua Florianópolis, por volta das 18h.

Segundo comerciantes da região, o motociclista bateu na traseira do ônibus. A moto teria ficado embaixo do veículo. Os relatos também apontam que o ônibus teria colidido contra uma Saveiro instantes antes.

O sistema de ocorrências do Corpo de Bombeiros registrou apenas a colisão entre o ônibus e a moto. Além disso, informou que uma vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano. Os comerciantes afirmam que o homem se manteve consciente após o acidente. O trânsito foi afetado por conta da ocorrência.

Confira o vídeo:

Crédito: Especial O Município

