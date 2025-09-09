VÍDEO – Motociclista colide em mureta dentro de túnel e morre em Florianópolis
Ele tinha 33 anos
Ele tinha 33 anos
Um motociclista de 33 anos morreu após colidir contra uma mureta dentro do túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, na madrugada da segunda-feira, 8. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele usava um capacete que permite levantar a parte da frente e estava com a queixeira levantada, o que agravou a situação.
Conforme o relatório da PMRv, ele supostamente adormeceu enquanto pilotava, o que fez com que seguisse para o canto direito da rodovia, atingindo a mureta de concreto e batendo fortemente a cabeça na estrutura metálica da passarela de pedestres.
O óbito foi confirmado no local pelo Samu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência. O homem era motoboy e estava com a mochila de trabalho.
Leia também:
1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/09)
2. Pitbulls estão para adoção após serem agredidos por tutores no Águas Claras, em Brusque
3. Tubulação rompe e prejudica abastecimento de água no bairro Dom Joaquim
4. Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque
5. Fiéis de Brusque acordam de madrugada para assistir canonização de santo
Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes: