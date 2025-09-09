VÍDEO – Motociclista colide em mureta dentro de túnel e morre em Florianópolis

Um motociclista de 33 anos morreu após colidir contra uma mureta dentro do túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, na madrugada da segunda-feira, 8. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele usava um capacete que permite levantar a parte da frente e estava com a queixeira levantada, o que agravou a situação.

Conforme o relatório da PMRv, ele supostamente adormeceu enquanto pilotava, o que fez com que seguisse para o canto direito da rodovia, atingindo a mureta de concreto e batendo fortemente a cabeça na estrutura metálica da passarela de pedestres.

O óbito foi confirmado no local pelo Samu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência. O homem era motoboy e estava com a mochila de trabalho.

