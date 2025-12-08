VÍDEO – Motociclista e ciclista ficam feridos em colisão no Águas Claras, em Brusque

Um motociclista e um ciclista ficaram feridos após uma colisão na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque, por volta das 4h50 desta segunda-feira, 8.

O caso chegou ao jornal O Município por meio de um vídeo enviado por um leitor que passava pelo local pouco depois da ocorrência.

De acordo com o relatório inicial, o motociclista apresentava escoriações. Já o ciclista tinha suspeita de fratura e precisou de avaliação mais detalhada durante o atendimento.

O trânsito segue lento no trecho. As equipes não divulgaram, até o momento, detalhes sobre a dinâmica da colisão nem sobre o estado de saúde das vítimas.

