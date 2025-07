VÍDEO – Motociclista é lançado após colisão contra carro no Guarani, em Brusque

Um motociclista foi lançado sobre um carro após um acidente no bairro Guarani, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 16. O caso ocorreu na rua General Osório, por volta das 9h16.

Um vídeo do acidente foi enviado ao jornal O Município por um leitor. Segundo ele, não houve feridos, e o Corpo de Bombeiros não chegou a registrar a ocorrência.

Nas imagens, é possível ver o motociclista trafegando pela via quando um carro, que estava em uma rua transversal, avança para entrar na General Osório. Nesse momento, o motociclista colide e é lançado sobre o veículo, caindo no chão ao lado do carro. Logo em seguida, ele se levanta.

Confira o vídeo:

