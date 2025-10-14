VÍDEO – Motociclista é levado ao hospital após acidente com carro na avenida Otto Renaux, em Brusque
Acidente ocorreu por volta das 15h20
Um motociclista ficou ferido após colidir com uma caminhonete na avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 14. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. O acidente ocorreu por volta das 15h20.
Conforme o condutor do Toyota Hilux, um homem de 55 anos, ele trafegava pela faixa da direita e, ao passar pela faixa de pedestre, diminuiu um a velocidade, neste momento o motociclista acabou batendo na traseira da caminhonete. Em seguida, o motorista do carro acionou os bombeiros e a PM.
Durante o atendimento dos socorristas, o motoqueiro teve a perna direita enfaixada Os bombeiros o colocaram sobre a maca e também o utilizaram o colar cervical no homem.
O trânsito chegou a ficar em meia pista, mas após o atendimento foi normalizado.
Colaborou: João Henrique Krieger
