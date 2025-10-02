VÍDEO – Motociclista faz gestos obscenos para crianças e vai embora ao ser flagrado em Balneário Camboriú
Caso ocorreu na quarta-feira
Caso ocorreu na quarta-feira
Um homem foi flagrado fazendo gestos obscenos enquanto chamava duas crianças em Balneário Camboriú, na tarde de quarta-feira, 1º. O caso aconteceu na rua João Sebastião Domingos, e a Polícia Militar foi acionada. O suspeito deixou o local ao perceber a presença da tia das meninas, de 8 e 9 anos.
Segundo relato da mulher, as sobrinhas estavam na varanda de casa quando o motociclista parou em frente ao imóvel, passou a mexer nas partes íntimas e a chamar as crianças.
Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação do homem.
Leia também:
1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama
2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema
3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque
4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70
5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque
Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba: