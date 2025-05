VÍDEO – Motociclista ferido em acidente em Brusque está em coma e família contesta versão da filha da motorista; veja imagens da colisão

A irmã do motociclista de 23 anos que ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na noite desta segunda-feira, 19, na rua Maximiliano Furbringer — entre os bairros Souza Cruz e Jardim Maluche, em Brusque — contestou as declarações feitas pela filha da motorista do Ford Ka, veículo envolvido na colisão.

Segundo ela, não há imagens que comprovem que o irmão — que está em coma — tenha ultrapassado algum veículo antes do impacto, o que contraria a versão apresentada pela filha da condutora, que possui 50 anos.

Embora admita que, pelas imagens, o motociclista aparentava estar em alta velocidade, afirma não saber exatamente a que velocidade ele trafegava no momento do acidente.

Versão contestada

Conforme relato da filha da condutora do Ford Ka, a motorista permaneceu no local do acidente até a 1h desta terça-feira, 20, aguardando a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para o registro do boletim de ocorrência e a realização da perícia.

Ainda segundo a testemunha, as filmagens do acidente mostram que ambos os envolvidos teriam cometido infrações. Ela afirma que o motociclista teria ultrapassado um carro que estava à sua frente — ponto da versão com a qual a irmã da vítima discorda.

“O carro da minha mãe, por não ter feito a parada para conversão na entrada da rua, e a moto por ter ‘podado’ o carro que estava na frente dele, assim ficando em ponto cego e estando em alta velocidade”, disse. A moto seguia no sentido Dom Joaquim–Jardim Maluche, em direção contrária ao veículo.

Confira relato completo da irmã do motociclista:

“Ele está entubado, com traumatismo craniano e teve fratura exposta na perna direita. Quebrou o fêmur e um pouco abaixo do joelho. Já passou por cirurgia, só que o estado dele é muito grave. Ele está entubado e agora estão averiguando, conforme a evolução, a questão da pancada na cabeça, do traumatismo craniano. Eles estão fazendo exames constantemente. De 12 em 12 horas, para ver como ele está se comportando. E, esta noite, ele vai para a UTI. Ela cortou brutalmente ali na frente dele, não tem como ficar assim. Eu sei que ela também teve danos, mas o meu irmão disse que não é nem questão de danos materiais — o meu irmão está entre a vida e a morte. Foi algo gravíssimo que aconteceu, gravíssimo. Por falta de atenção. Se ela quiser colocar a culpa nele, não é só culpa dele, entendeu? Então a gente vai atrás dos nossos direitos, vamos entrar com advogado, com o que for preciso, mas ela vai arcar com as consequências”.

