VÍDEO – Motociclista fica desacordado após sofrer queda em Guabiruba

Um motociclista ficou desacordado após sofrer uma queda de moto na manhã desta sexta-feira, 4, na rua Holstein no bairro São Pedro, em Guabiruba. O fato foi registrado por volta das 7h. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

As imagens mostram um carro Ford Ka na via quando, de repente, ele freia e o motociclista que vinha logo atrás tenta desviar do veículo. Por conta da manobra, ele acaba se desequilibrando e caindo logo em seguida. De acordo com o funcionário da empresa que possui as imagens, a motorista seria uma mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos funcionários da empresa. Ainda de acordo com o eles, o homem estava desacordado. Eles acreditam que após a queda, o homem tenha colidido ainda com o poste que fica no trecho.

Até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Confira o vídeo:

