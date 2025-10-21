VÍDEO – Motociclista fica ferida após acidente com carro no bairro Primeiro de Maio
Colisão ocorreu por volta das 7h30
Uma jovem motociclista ficou ferida após um acidente com carro na rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio, na manhã desta terça-feira, 21. A colisão ocorreu por volta das 7h30.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria sofrido ferimentos leves. Ela foi atendida por socorristas. A mulher conduzia uma biz vermelha. Posteriormente, ela foi levada o Hospital Azambuja.
