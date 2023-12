VÍDEO – Motociclista fica ferido após acidente e ônibus passa por cima do pé de testemunha no Santa Terezinha

Dois acidentes foram registrados na manhã desta terça-feira, 19, na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha. No primeiro, um carro teria atingido uma motocicleta, e, durante o atendimento, um ônibus passou por cima do pé de uma testemunha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender os chamados. O acidente aconteceu por volta das 10h.

De acordo com outra testemunha, o primeiro acidente aconteceu após um carro sair do estacionamento de uma farmácia, localizada na mesma rua. O veículo seguiria no sentido Santa Rita – Santa Terezinha, porém no momento da manobra, o carro teria supostamente cortado a frente do motociclista, que acabou atingido.

Segundo as informações da testemunha, a vítima teve ferimentos nas pernas. Ainda durante a ocorrência, pessoas que presenciaram o acidente estavam ajudando a vítima, que não conseguia andar, quando uma das testemunhas foi pegar um documento a pedido do motociclista e um ônibus que passava pela contramão, devido o acidente ter interditado uma das faixas, passou por cima do pé de um senhor. “Ele passou bem devagarzinho. Ele vinha sentido Santa Terezinha – Santa Rita”, disse.

Ainda de acordo com uma testemunha, foi possível ouvir estralos do momento em que o ônibus passou por cima do pé da vítima.

Um vídeo mostra a ação dos socorristas imobilizando o ferimento do senhor e outra equipe de socorristas atendendo ao motociclista.

Ainda não há informações detalhadas pelo Corpo de Bombeiros. Também não é possível saber a identidade das vítimas e o estado de saúde delas.

