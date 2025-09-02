VÍDEO – Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha, em Brusque

Uma pessoa ficou ferida após sofrer uma queda de moto na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, durante a noite desta segunda-feira, 2. O fato ocorreu por volta das 22h30.

Conforme o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada e relatava dores no corpo.

Informações detalhadas sobre o acidente não foram divulgadas até o momento.

Confira imagens:

