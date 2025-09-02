VÍDEO – Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha, em Brusque
Acidente ocorreu na rua Santos Dumont
Acidente ocorreu na rua Santos Dumont
Uma pessoa ficou ferida após sofrer uma queda de moto na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, durante a noite desta segunda-feira, 2. O fato ocorreu por volta das 22h30.
Conforme o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada e relatava dores no corpo.
Informações detalhadas sobre o acidente não foram divulgadas até o momento.
Leia também:
1. Setembro começa úmido e sinaliza novo período de frio em Brusque
2. Chuvas adiam início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque; saiba nova data
3. PRIMEIRA MÃO – Psicólogo acusado de abusar de menino em Brusque é condenado; saiba pena
4. VÍDEO – Protetora denuncia maus-tratos durante cavalgada entre Brusque e Nova Trento
5. Homem que atropelou três pessoas em Brusque enquanto dirigia embriagado em 2016 é condenado pelo júri
Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba: