VÍDEO – Motociclista fica gravemente ferido após acidente entre quatro veículos no Rio Branco, em Brusque
Caso aconteceu no início da manhã deste sábado
Um motociclista de 59 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo quatro veículos no bairro Rio Branco, em Brusque, no início da manhã deste sábado, 13. Ele foi levado com urgência ao Hospital Azambuja pela Unidade Avançada do Samu.
O acidente ocorreu na rua Ernesto Bianchini, por volta das 5h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio ao Samu. Inicialmente, havia informações sobre um incêndio em um dos veículos. A Polícia Militar também foi chamada. Um vídeo da ocorrência foi enviado ao jornal O Município por leitor.
O motociclista estava conduzindo uma Honda CG Titan preta, com placas de Guabiruba. Um Renault Clio vermelho também se envolveu no acidente. O motorista, de 44 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
Outra moto, uma Honda CG, também se envolveu no acidente. O piloto, cuja idade não foi divulgada, foi encaminhado ao hospital, mas sem ferimentos graves.
Por fim, um Dodge Journey branco, com placas de Brusque, também estava envolvido. O motorista, de 26 anos, não se feriu e permaneceu no local.
Após o atendimento e encaminhamento das vítimas, o local ficou sob a responsabilidade do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que aguardaram a remoção dos veículos e realizaram os procedimentos necessários para garantir a completa segurança do local.