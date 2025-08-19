VÍDEO – Motociclista morre após colisão com outra moto em Blumenau

Uma câmera de segurança registrou a colisão frontal entre duas motocicletas que resultou em uma morte na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Salto do Norte, em Blumenau.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18, por volta das 8h. A vítima fatal foi identificada como Edivan Morais, de 33 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) atenderam a ocorrência.

No local, Edivan foi encontrado inconsciente e com múltiplas lesões. Ele recebeu atendimento do Samu, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro motociclista envolvido foi encontrado consciente, com ferimentos no punho, perna e tornozelo. Ele foi atendido pelas equipes e liberado após avaliação, sendo orientado a procurar atendimento hospitalar.

Segundo a GMT, não foi possível identificar quem causou o acidente, mas a corporação informou que houve uma ultrapassagem em local proibido.

Assista o vídeo

Crédito: Especial/O Município Blumenau

Leia também:

1. Trabalhador fica ferido após acidente com pallet em Guabiruba

2. VÍDEO – Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba

3. Carlos Renaux rouba a cena na Série B estadual; vêm aí uma final e outra novela de estádio

4. Projeto feito por crianças de creche municipal de Brusque é reconhecido por equipe de artista francês

5. Termômetro da Violência Doméstica ajudou brusquenses a identificar abusos: “não era proteção, era controle”

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

