VÍDEO – Motociclista se acidenta ao passar por buraco deixado por obra do Samae, em Brusque

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quinta-feira, 10, após cair em um buraco na rua Luiz Morelli, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O acidente ocorreu em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o pneu da motocicleta trava ao atingir o buraco, arremessando a condutora para frente. A mulher sofreu ferimentos leves.

Moradores relataram que o buraco foi aberto pelo Samae na quarta-feira, 9, e seguia sem qualquer sinalização. Segundo eles, uma máquina esteve no local no mesmo dia, mas o trecho continuava desprotegido nesta quinta-feira.

Em resposta, o diretor-geral do Samae, Ruan Carlos Reis, lamentou a ocorrência e afirmou que o órgão já tinha conhecimento tanto do buraco quanto do acidente.

Ele confirmou que o serviço foi realizado pela autarquia nos últimos dias, como parte de um reparo, e que a pavimentação do trecho “está programada já para esta sexta-feira, 11”.

Assista ao vídeo

