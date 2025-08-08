VÍDEO – Motociclista sofre fratura na perna em colisão com carro no bairro Águas Claras, em Brusque

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um homem ferido na manhã desta sexta-feira, 8, na rua Augusto Klapoth, bairro Águas Claras, em Brusque.

Segundo informações apuradas no local pelo jornal O Município, o motorista de um Honda CR-V preto descia uma via de acesso à Augusto Klapoth quando o trânsito parou nos dois sentidos para que ele pudesse ingressar na rua.

Nesse momento, segundo testemunhas, o motociclista que seguia no sentido bairro–centro, em direção à rua Florianópolis, passou entre os veículos parados e colidiu contra o carro, que tentava acessar a via.

A motocicleta envolvida é uma Yamaha azul. De acordo com os socorristas, o motociclista, um homem, de 31 anos, sofreu fratura e escoriações na perna e no pé.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

O motorista do carro e a irmã que o acompanhava não se feriram. Os dois permaneceram no local para prestar esclarecimentos às autoridades (bombeiros e Polícia Militar).

O trânsito chegou a ficar lento na região, mas já foi normalizado.

Colaborou: Otávio Timm

