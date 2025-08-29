VÍDEO – Motociclista tenta fugir da polícia em alta velocidade e acaba detido em Brusque
Caso ocorreu nesta quinta-feira
Um motociclista tentou fugir da Polícia Militar em Brusque na quinta-feira, 28, mas acabou detido na rua Hercílio Luz, no Centro.
De acordo com o comandante da PM, tenente-coronel Pedro Machado, o condutor pilotava de forma perigosa, invadiu a contramão e avançou o sinal vermelho. Ele foi abordado, resistiu às ordens e desacatou a equipe.
O motociclista foi encaminhado à delegacia. A Polícia Militar não divulgou a idade dele nem informou se portava algo ilícito.
