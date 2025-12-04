VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque
Colisão aconteceu por volta das 14h
Um motociclista colidiu com uma caminhonete enquanto tentava ultrapassar outro veículo na rua Albert Muller, no bairro Limeira, em Brusque.
A colisão aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira, 4, e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros.
Uma câmera de segurança da região registrou o momento da colisão. No vídeo, é possível observar que a caminhonete saía de uma rua transversal quando o motociclista, que tentava ultrapassar um caminhão, colidiu com a parte dianteira do veículo.
Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu suspeita de fratura na perna.
