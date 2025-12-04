VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

Um motociclista colidiu com uma caminhonete enquanto tentava ultrapassar outro veículo na rua Albert Muller, no bairro Limeira, em Brusque.

A colisão aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira, 4, e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma câmera de segurança da região registrou o momento da colisão. No vídeo, é possível observar que a caminhonete saía de uma rua transversal quando o motociclista, que tentava ultrapassar um caminhão, colidiu com a parte dianteira do veículo.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu suspeita de fratura na perna.

Veja o momento da colisão:

