VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

Colisão aconteceu por volta das 14h

VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

Colisão aconteceu por volta das 14h

Comente

Um motociclista colidiu com uma caminhonete enquanto tentava ultrapassar outro veículo na rua Albert Muller, no bairro Limeira, em Brusque.

A colisão aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira, 4, e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma câmera de segurança da região registrou o momento da colisão. No vídeo, é possível observar que a caminhonete saía de uma rua transversal quando o motociclista, que tentava ultrapassar um caminhão, colidiu com a parte dianteira do veículo.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu suspeita de fratura na perna.

Veja o momento da colisão:

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda
2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026
3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque
4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026
5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo