VÍDEO – Motorista de Brusque fica gravemente ferido após acidente entre caminhões no Paraná

Um motorista de Brusque ficou gravemente ferido após uma colisão entre dois caminhões na rodovia BR-116, no Paraná, durante a tarde de domingo, 13. O homem foi levado para um hospital de Campina Grande do Sul, no Paraná.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu na altura do quilômetro 78, sentido São Paulo, por volta das 13h, e tratou-se de uma colisão traseira envolvendo os dois veículos (caminhão Scania cor vermelha colidiu na traseira de um caminhão Volvo cor branca).

O condutor da Scania, um homem de 39 anos, de Brusque, após ser retirado das ferragens, foi colocado na aeronave PRF e encaminhado em estado grave para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão para questionar o ocorrido, mas não obteve respostas.

Informações sobre o outro motorista não foram divulgadas pela PRF.

Colaborou: João Henrique Krieger

