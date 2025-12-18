VÍDEO – Motorista de ônibus é flagrado falando ao telefone e sem cinto de segurança em Balneário Camboriú

O motorista de um ônibus do transporte público de Balneário Camboriú foi flagrado falando ao telefone e sem cinto de segurança na manhã de terça-feira, 16.

O vídeo foi feito por uma passageira que estava sentada atrás do motorista.

Na gravação, é possível ver o motorista conversando em uma ligação telefônica enquanto dirige o ônibus. Também é possível perceber que o cinto de segurança não está sendo utilizado.

Veja o registro:

