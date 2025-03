VÍDEO – Motorista é flagrado se masturbando dentro de van em frente a hospital de Brusque

Um homem foi flagrado se masturbando no banco do motorista de uma van estacionada em frente ao Hospital Azambuja na manhã desta quinta-feira, 27. O momento foi registrado pela câmera de celular de um leitor do jornal O Município.

Segundo o relato do leitor, que testemunhou o ato, tudo aconteceu por volta das 9h. Ao olhar para a cabine da van, percebeu que o homem fazia movimentos estranhos com as mãos.

Para observar melhor o que estava acontecendo, entrou em uma sala de recepção do hospital, onde os vidros são espelhados.

“Pensei comigo: não é possível, cara! Mandei para o pessoal que eu conheço e disse que o homem realmente parecia estar se masturbando dentro da van. Dava para ver bem de onde eu estava. Quando tive certeza, gravei”.

Questionado se mais alguém notou a ação, o leitor afirmou acreditar que apenas ele viu. “Foi bem na frente da recepção do hospital, a van estava estacionada na rua. Acredito que ele conduzia a van com pessoas de outras cidades”, complementou.

O leitor, porém, não lembra de ter visto nenhum adesivo que identificasse a origem do veículo ou se ele de fato conduzia pacientes. Ele também não registrou um boletim de ocorrência.

A equipe de reportagem entrou contato com a assessoria do Hospital Azambuja sobre o caso, que informou que nenhuma denúncia foi feita no local.

As imagens, embora claras, foram borradas pela equipe de reportagem.

Assista ao vídeo

Colaborou: Thiago Facchini

