VÍDEO – Motorista é indiciado por maus-tratos por atropelar cão e não prestar socorro no Norte de SC

Um motorista foi indiciado por maus-tratos por atropelar um cão e não prestar socorro em Joinville. A Polícia Civil informou sobre a indiciação nesta quinta-feira, 23.

Segundo a polícia, o caso foi investigado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville. O animal atropelado é um cão comunitário no bairro Petrópolis.

Conforme imagens de uma câmera de monitoramento, o caso aconteceu no dia 8 de novembro deste ano, por volta das 8h45.

O cão, cuidado pela comunidade local, estava deitado na calçada quando foi atropelado pelo homem. Ela saiu do local sem prestar o devido socorro.

O animal foi localizado acuado, defecado e urinado em um estabelecimento comercial próximo ao local do atropelamento. Ele foi socorrido por outras pessoas.

Indiciado confessa crime

Em interrogatório, o investigado afirma ter percebido o ocorrido, mas que não prestou socorro ao cão em virtude de atividades que teria que fazer em seguida. Diante dessa consciência do fato por ele ocasionado e do abandono do animal no local aos gritos e em desespero, entendeu-se caracterizado o crime.

Ele pode ser condenado a até 5 anos de prisão. O procedimento foi enviado ontem ao Poder Judiciário e será direcionado à 21ª Promotoria de Justiça de Joinville.

