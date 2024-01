VÍDEO – Motorista embriagado colide carro em veículo estacionado em Balneário Camboriú

Um homem embriagado foi preso após colidir o carro em um veículo estacionado em Balneário Camboriú na terça-feira, 16. O caso aconteceu por volta das 11h na avenida Ruy Barbosa.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, um Fiat Strad, é um homem de 30 anos. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-atendimento.

Ainda no local, a equipe conversou com a passageira do carro, uma mulher de 27 anos, que relatou que estava com o homem bebendo e fazendo uso de cocaína na Praia Brava.

Dentro do carro, foram localizadas duas embalagens com resquícios da droga, uma garrafa de vodka vazia e duas garrafas de cerveja vazias.

No pronto-atendimento, à equipe o homem apresentava um visível estado de embriaguez. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia.

