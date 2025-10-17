VÍDEO – Motorista embriagado é detido após derrubar poste em Brusque

Um motorista de 41 anos foi detido na noite de quinta-feira, 16, após colidir uma caminhonete contra um poste de energia elétrica e fugir do local, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 22h40, na rua São Pedro, no bairro São Pedro, e provocou danos a uma residência atingida pela estrutura.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após receberem a informação de que o condutor havia deixado o local. Ao chegarem, os policiais constataram que o poste havia caído sobre uma casa.

Durante as buscas, a caminhonete foi localizada estacionada no bairro Steffen. O motorista estava dentro do veículo e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas confessou ter provocado o acidente.

Diante dos fatos, o homem foi autuado pelas infrações de trânsito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

