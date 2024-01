VÍDEO – Motorista embriagado perde controle de carro e invade petshop em Balneário Camboriú

Um carro invadiu um petshop durante a madrugada desta segunda-feira, 15, em Balneário Camboriú. Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que o fato ocorreu. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do veículo estavam visivelmente embriagados e alterados. O fato ocorreu na rua Justiniano Neves.

Chegando no local, a PM constatou o fato, onde um dos ocupantes do veículo havia sido contido por populares, se tratando de um homem de 37, que estava como passageiro. O condutor do veículo, de 30 anos, havia deixado o local a pé.

Após rondas das equipes policiais, o homem foi localizado e assumiu que estava no veículo.

Embriaguez ao volante

De acordo com a PM, os dois relataram que vinham de uma festa na Praia Brava e se perderem no momento do acidente. Os envolvidos assumiram que estavam bebendo no momento da colisão.

Consta ainda no relatório policial que ambos estavam visivelmente embriagados, e sob efeito de alguma substância, pois estavam suando muito, e principalmente o condutor, que estava falante e inquieto, além de possuir odor etílico e pupila dilatada.

Os policiais ofereceram o teste do etilômetro ao condutor, porém o mesmo se negou a realizar o teste.

A guarnição deu voz de prisão ao condutor por dirigir sob efeito de álcool e/ou droga. Os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para realização do auto de prisão em flagrante

Confira momento do acidente:

