VÍDEO – Motorista fica ferida após carro que conduzia ser prensado por dois caminhões na rodovia Ivo Silveira

Um engavetamento entre dois caminhões e um carro foi registrado na tarde desta segunda-feira, 11, na rodovia Ivo Silveira. De acordo com o chamado do Corpo de Bombeiros, o caso teria acontecido na localidade do Fazenda. Ainda Não é possível confirmar o local do acidente. De acordo com o gerador da ocorrências dos bombeiros, uma mulher ficou ferida.

A ocorrência já foi finalizada. De acordo com os bombeiros, apesar da colisão, a vítima não sofreu ferimentos graves. Não foi informado o número total de vítimas e quantos veículos de fato foram envolvidos no acidente.

A dinâmica do acidente também não foi informada.

Confira imagens do acidente:

Vídeo do acidente que está circulando em grupos de WhatsApp.

