VÍDEO – Motorista fica ferido após cair com carro em ribanceira de 15 metros, em Blumenau
Ele sofreu suspeita de fratura e foi levado ao hospital
Um homem de 37 anos ficou ferido após cair com um carro em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros no bairro Velha Grande, em Blumenau, na tarde desta quarta-feira, 17.
O acidente aconteceu na altura da rua Bruno Rudiger, por volta de 14h25. Segundo a vítima, ele teria perdido o controle de seu veículo e caído na ribanceira.
Quando os bombeiros chegaram, a vítima encontrava-se fora do veículo e amparada por um agente da Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau (GMT).
Dada a complexidade do cenário, os bombeiros empregaram equipamentos e conhecimentos de salvamento em altura para garantir o resgate seguro.
O motorista apresentava suspeita de fratura fechada na perna e, por isso, foi resgatado em maca de ribanceira. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel.
