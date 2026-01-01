VÍDEO – Motorista fica ferido após colidir caminhonete contra poste em Brusque

Um homem de 43 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada de quinta-feira, 1º de janeiro, no Jardim Maluche, em Brusque.

A colisão ocorreu por volta das 5h03, na rua Germano Furbringer, quando o veículo que ele conduzia bateu frontalmente contra um poste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente envolveu uma caminhonete Volkswagen Saveiro Cross.

Quando as equipes chegaram ao local, o condutor já estava fora do automóvel, sentado às margens da via. Ele estava consciente, porém desorientado, e relatava dor na região do tórax.

A vítima apresentava ainda um ferimento corto-contuso no joelho esquerdo e escoriações nas mãos. Os socorristas realizaram a avaliação da cena, o gerenciamento de riscos e os primeiros atendimentos, com limpeza dos ferimentos, curativos e imobilização completa da coluna com uso de maca rígida e colar cervical.

Os sinais vitais estavam estáveis, e o homem não possuía histórico clínico ou alergias conhecidas.

Após o atendimento pré-hospitalar, o motorista foi encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, para avaliação médica.

O local do acidente foi isolado, e o veículo permaneceu sob os cuidados da corporação até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que assumiu a ocorrência.

