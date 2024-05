VÍDEO – Motorista foge por 12 quilômetros e colide carro com mais de 300 quilos de maconha na BR-101, em Itajaí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 384 quilos de maconha em um carro na BR-101, em Itajaí, no sábado, 11. O condutor do veículo não obedeceu ordem de parada e fugiu do local.

O carro era um Agile com placas de Joinville. O condutor fugiu por aproximadamente 12 quilômetros, ultrapassando pelo acostamento e realizando diversas manobras perigosas.

Após bater em outro veículo, o homem fugiu a pé para a mata às margens da rodovia. Ele não foi localizado.

Ao abrir o automóvel, os policiais encontraram vários tabletes de maconha no porta-malas e banco traseiro. O veículo e a mercadoria foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itajaí.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Clima de inverno às portas: semana inicia com frente fria a caminho de Brusque

2. Motociclista morre em grave acidente envolvendo duas motos e um carro em Blumenau

3. Reparos na margem direita do Itajaí-Mirim não estrangularão rio, garante secretaria

4. Apesar de aumento, preço da gasolina em Brusque deixa de ser mais alto entre maiores cidades de SC

5. Falta de médicos na UBS do Águas Claras prejudica atendimentos

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: